От ливенцев добьются законопослушного поведения на дорогах

13.11.2023 | 19:05 Закон и порядок, Новости

Действие целевой программы продлено по 2026 год включительно.

Фото: Упрдор Москва – Харьков

Администрация Ливенского района продлила срок действия муниципальной программы «Формирование законопослушного поведения участников дорожного движения». В первоначальной редакции она вступила в силу еще в 2019 году. Ее ответственным исполнителем является районное управление образования, так как программа направлена на профилактику детского травматизма в ДТП. Соисполнителями соответственно являются руководители школ Ливенского района.

Общий объем финансирования предусмотрен в сумме 240 тысяч рублей, но часть этих денег была потрачена в предыдущие годы. С 2024 по 2026 года на реализацию программы планируется выделять по 30 тысяч рублей ежегодно. Считается, что таких средств должно хватить на организацию профилактической работы, включая тематические занятия с детьми и соревнования. Основная цель – снижение уровня детского травматизма.

Кстати, программой запланированы целевые индикаторы – она предполагает, что в ближайшие три года на территории Ливенского района в дорожно-транспортных происшествиях должно пострадать не более одного ребенка в год. Это тот максимум, который прогнозируют местные власти. Добиться поставленной цели чиновники планируют за счет формирования у детей навыков безопасного поведения на дорогах.

Программой предусмотрено и формирование у всех участников дорожного движения, а не только у детей, устойчивых стереотипов законопослушного поведения, негативного отношения к нарушителям Правил дорожного движения, а также повышение качества работы по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма. Добавим, что тяжесть последствий дорожно-транспортных происшествий предполагается снизить с 15,5 процента в 2018 году до 11,5 процента в 2026 году.

ИА «Орелград»


Обсуждение новостей доступно в соцсетях

Информация, маркированная ИА “Орелград”, является официальным сообщением средства массовой информации Информационное агентство “ОрелГрад” (свидетельство о регистрации ИА № ФС 77 – 75617 от 19 апреля 2019 года выдано ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБОЙ ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ СВЯЗИ, ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И МАССОВЫХ КОММУНИКАЦИЙ (РОСКОМНАДЗОР)

Орелград. 2023 год

Яндекс.Метрика

Индекс цитирования