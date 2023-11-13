От ливенцев добьются законопослушного поведения на дорогах

Действие целевой программы продлено по 2026 год включительно.

Администрация Ливенского района продлила срок действия муниципальной программы «Формирование законопослушного поведения участников дорожного движения». В первоначальной редакции она вступила в силу еще в 2019 году. Ее ответственным исполнителем является районное управление образования, так как программа направлена на профилактику детского травматизма в ДТП. Соисполнителями соответственно являются руководители школ Ливенского района.

Общий объем финансирования предусмотрен в сумме 240 тысяч рублей, но часть этих денег была потрачена в предыдущие годы. С 2024 по 2026 года на реализацию программы планируется выделять по 30 тысяч рублей ежегодно. Считается, что таких средств должно хватить на организацию профилактической работы, включая тематические занятия с детьми и соревнования. Основная цель – снижение уровня детского травматизма.

Кстати, программой запланированы целевые индикаторы – она предполагает, что в ближайшие три года на территории Ливенского района в дорожно-транспортных происшествиях должно пострадать не более одного ребенка в год. Это тот максимум, который прогнозируют местные власти. Добиться поставленной цели чиновники планируют за счет формирования у детей навыков безопасного поведения на дорогах.

Программой предусмотрено и формирование у всех участников дорожного движения, а не только у детей, устойчивых стереотипов законопослушного поведения, негативного отношения к нарушителям Правил дорожного движения, а также повышение качества работы по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма. Добавим, что тяжесть последствий дорожно-транспортных происшествий предполагается снизить с 15,5 процента в 2018 году до 11,5 процента в 2026 году.

ИА «Орелград»