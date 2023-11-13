Орловских «водителей яхт и лодок» ждет аттестация по новым правилам

Правила аттестации на право управления маломерными судами изменились.

МЧС России обновило правила аттестации на право управления маломерными судами, используемыми в некоммерческих целях. Как пояснили в региональном ведомстве, приказ №885 был издан 23 августа 2023 года, а в силу он вступил с 30 октября. Обновленные правила содержат изменения и дополнения, которые «направлены главным образом на создание более комфортных условий для судоводителей». Кроме того, они более точно и детально описывают процедуру оценки практических навыков судоводителей.

«Теперь с шести до девяти месяцев со дня прохождения проверки теоретических знаний увеличен срок допуска кандидатов в судоводители для проверки практических навыков управления, – говорится в сообщении МЧС. – Это, например, в условиях сезонности дает возможность пройти проверку теоретических знаний осенью, а практических – весной. Уточнен перечень оснований для замены удостоверения на право управления маломерным судном без проверки теоретических знаний и практических навыков. К ним относятся истечение срока действия удостоверения, его порча или утрата по независящим от заявителя обстоятельствам, а также смена фамилии, имени, отчества».

Кроме того, немного изменился порядок повторной сдачи теоретического и практического экзаменов. Если потенциальный судоводитель не получит зачет по итогам проверки теоретических знаний, то к проверке практических навыков его не допустят. Однако ему будет дано право на пересдачу, но не более двух раз, после чего проведение аттестации прекращается.

«Дата повторной проверки теоретических знаний и практических навыков назначается подразделением ГИМС МЧС России не ранее чем через 7 и не позднее 30 календарных дней со дня проведения проверки теоретических знаний и практических навыков, – пояснили в ведомстве. – В этот период должна быть назначена дата пересдачи. В случае если заявителем не согласовывается ни одна из свободных дат в доступный период, дата пересдачи назначается подразделением ГИМС МЧС России самостоятельно без согласования с заявителем».

Новшеством стало появление отдельного приложения к правилам «Тематика проверки практических навыков», которого раньше не было. Внимание орловцев в ведомстве обращают и на том, что с 30 октября 2023 года подлежат применению критерии выставления итоговой оценки по результатам проверки практических навыков, определенные правилами аттестации, а не административным регламентом МЧС. Новой редакцией правил аттестации также предусмотрена аудио- и видеофиксация процессов сдачи теоретических и практических экзаменов.

Добавим, что по вопросам государственной регистрации маломерных судов, прохождения их освидетельствования, осмотра и другим вопросам следует обращаться в Центр ГИМС Главного управления МЧС России по Орловской области, который расположен в Орле на улице 6-й Орловской дивизии.

ИА «Орелград»