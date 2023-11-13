Россельхознадзор пресёк торговлю контрафактными препаратами

Под подозрение попали препараты для ветеринарного применения.

Управление Россельхознадзора по Курской и Орловской областям сообщило о пресечении сотен фактов незаконной торговли ветеринарными препаратами. Речь идет о статистике текущего года. В ведомстве напомнили о том, что с 1 сентября 2022 года оно начало проводить мониторинг сайтов. Специалисты выявляют в Сети предложения о реализации лекарственных средств для ветеринарного применения или реализации препаратов без лицензии. Если они не зарегистрированы на территории ЕАЭС, то уже считаются контрафактными.

Согласно приведенной статистике, в текущем году сотрудниками Управления Россельхознадзора по Орловской и Курской областям был проведен мониторинг 959 ссылок в Интернете. В результате удалось выявить 909 фактов допущенных нарушений. В частности, в 789 случаях были выявлены предложения о розничной торговле лекарственными препаратами для ветеринарного применения без лицензии. А еще в 120 случаях виртуальные торговцы предлагали пользователям приобрести у них контрафактные лекарства для животных.

«Сведения по всем выявленным случаям были направлены в адрес Роскомнадзора для проверки представленной информации и дальнейшего принятия мер по удалению запрещенной информации и ограничению доступа к сайту в сети «Интернет», – сообщили в пресс-службе ТУ Россельхознадзора. – На сегодняшний день получено подтверждение по 587 случаям, в том числе 567 случаев торговли без лицензии, 20 случаев торговли контрафактными препаратами».

В ведомстве привели и конкретные примеры. Так, в Сети к продаже без лицензии предлагались такие препараты для ветеринарного применения, как Анандин, Альбен С, Барс, Дельцид, Диронет, Иверсан, Милпразон, Фебтал, Ципровет и Экс-5Т. Что касается контрафактных препаратов с маркировкой на иностранном языке, то в продаже были выявлены Симпарика, Бравекто, Апоквел и Нексгард. Сообщается также, что по выявленным фактам юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям были официально объявлены предостережения о недопустимости нарушения обязательных требований.

ИА «Орелград»