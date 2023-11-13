Орловской области предрекли рост налогов

Бюджет региона верстается с учетом прогноза роста поступлений.

Орловский облсовет народных депутатов и правительство региона продолжают работу над версткой бюджета Орловской области на 2024 год и плановый период 2025 и 2026 годов. Напомним, в первом чтении парламентарии его уже приняли. В окончательной редакции он будет принят после того, как станут известны окончательные параметры федерального бюджета. Впрочем, доходная часть от собственных поступлений вряд ли претерпит большие изменения по сравнению с первым чтением. А она предполагает рост собственных доходов.

Об этом, в частности, говорится в заключении на проект бюджета, которое дала областная Контрольно-счетная палата. Она отмечает: анализ структуры доходов областного бюджета свидетельствует о наметившейся тенденции увеличения доли налоговых и неналоговых поступлений в общем объеме доходов. Так, налоговые доходы областного бюджета в 2024 году прогнозируются в объеме 31,282 миллиарда рублей, что на 990,231 миллиона рублей или на 3,3 процента больше аналогичного показателя 2023 года.

На 2025 год собственные налоговые доходы планируются в объеме 32,746 миллиарда рублей, что на 4,7 процента, больше, чем в 2024 году; в 2026 году налоговые поступления должны вырасти еще на 2,4 процента и составить 33,521 миллиарда рублей. КСП также отмечает, что почти 65 процентов налоговых доходов областного бюджета обеспечивают налог на прибыль организаций и налог на доходы физических лиц.

По прогнозам, объем поступлений по налогу на прибыль организаций в 2024 году по сравнению с 2023 годом увеличится на 267,678 миллиона рублей, или на 3,2 процента. Правда, в 2025 году по сравнению с 2024 годом он, согласно прогнозам, уменьшится на 245,229 миллиона рублей, или на 2,8 процента; в 2026 году по сравнению с 2025 годом уменьшится на 42 миллиона рублей, или на 2,8 процента. Поясним, что сокращение прогнозируется с учетом распределения доходов от налога на прибыль организаций, уплаченного налогоплательщиками, которые до 1 января 2023 года являлись участниками консолидированной группы налогоплательщиков.

А вот поступления по налогу на доходы физических лиц стабильно будут расти. Так, в 2024 году по сравнению с 2023 годом они увеличатся на 759 миллионов рублей, или на 7,1 процента; в 2025 году по сравнению с 2024 годом вырастут на 744,153 миллиона рублей, или на 6,5 процента; в 2026 году по сравнению с 2025 годом увеличится на 768,137 миллиона рублей, или на 6,3 процента. «Темп роста поступлений налога на доходы физических лиц, предусмотренный в законопроекте о бюджете, сопоставим с темпом роста фонда заработной платы работников организаций, учтенным в прогнозе социально-экономического развития Орловской области», – резюмирует КСП.

ИА «Орелград»