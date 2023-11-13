Орловец в суде рассказал, где он взял гранаты и снаряды

Житель Дмитровска в течение семи лет хранил дома опасный арсенал.

Поставлена точка в уголовном деле, которое было возбуждено в июне 2023 года. В тот день сотрудники полиции остановили на дороге автомобиль для осмотра. В багажнике находился подозрительный мешок. Водитель объяснил полицейским, что там у него находится «всякий металлолом», который он планирует сдать в пункт приема лома черных и цветных металлов. Сотрудники полиции попросили его развязать мешок и показать содержимое. Водитель выполнил требование, после чего полицейские отвели его и отошли сами на безопасное расстояние и вызвали представителей спецслужб. Дело в том, что в мешке находились три гранаты и снаряд времен Великой Отечественной войны. Проведенная позже экспертиза показала, что боеприпасы, несмотря на свой солидный возраст, по-прежнему готовы к использованию и представляют собой реальную угрозу.

На владельца опасного груза было заведено уголовное дело по части 1 статьи 222.1 Уголовного кодекса РФ. После полутора месяцев расследования мужчина предстал перед судом, который признал его виновным в незаконном приобретении и хранении взрывных устройств. В судебном заседании подсудимый рассказал, что большую часть опасных предметов он нашел на своем личном огороде. Причем первую гранату, оказавшуюся ручной противопехотной осколочной наступательной гранатой РГ-42 отечественного производства, он откопал еще в 2016 году.

Впоследствии он откопал в огороде еще две гранаты и артиллерийский осколочно-фугасный снаряд германского производства. Боеприпасы сложил на своем участке в траву, где они и пролежали до середины июня текущего года. Еще один снаряд мужчина нашел, когда отправился за песком к очистным сооружениям. По его словам, копая песок для строительных нужд, он наткнулся на металлический предмет. Достал его из песка, очистил и понял, что это снаряд. Подсудимый также уверял, что никакой опасности не видел, полагая, что от старости гранаты и снаряды давно пришли в негодность.

Суд учел показания и назначил дмитровцу наказание в виде трех лет лишения свободы со штрафом в размере 10 тысяч рублей. На основании статьи 73 Уголовного кодекса РФ назначенное наказание в виде лишения свободы суд постановил считать условным, назначив испытательный срок на три года, в течение которого осужденный должен доказать исправление своим поведением. На него также была возложена обязанность не менять постоянного места жительства и работы без уведомления специализированного государственного органа, осуществляющего контроль за его поведением.

ИА «Орелград»