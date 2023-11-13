В Орловской области отменили режим ЧС

Особый режим был введен с началом специальной военной операции.

Губернатор Андрей Клычков признал утратившим силу постановление от 25 февраля 2022 года № 95 «О введении режима чрезвычайной ситуации для органов управления и сил Орловской областной территориальной подсистемы единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций». Соответствующее постановление опубликовано на официальном портале Орловской области. Причина отмены в преамбуле документа не объясняется.

Утратившее силу постановление было принято сразу после начала специальной военной операции. Решение было продиктовано необходимостью проведения мероприятий по приему и размещению людей, вынужденно покинувших территорию Украины и временно пребывающих на территории Орловской области. Режим ЧС был введен с 25 февраля 2022 года для органов управления и сил Орловской областной территориальной подсистемы единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций (ОТП РСЧС).

Одновременно губернатор признал тогда обстановку, сложившуюся на территории региона, чрезвычайной ситуацией регионального характера. Силы и средства ОТП РСЧС были привлечены к размещению беженцев. Границами территории, на которой устанавливался режим чрезвычайной ситуации, были определены административные границы всей Орловской области. Главам муниципального округа, городских округов и муниципальных районов было рекомендовано обеспечить готовность пунктов временного размещения лиц, вынужденно покинувших территорию Украины.

Согласно открытым данным, в 2022 году после начала специальной военной операции на территорию Орловской области вынужденно въехали более 5,5 тысячи человек, в том числе свыше 1,4 тысячи несовершеннолетних и более 900 пенсионеров. Для их приема в регионе были созданы 39 пунктов временного размещения, в которых проживали без малого три тысячи человек. Всем вынужденным переселенцам была предоставлена возможность неограниченного по длительности пребывания на территории России и работы без получения патентов. Также был максимально упрощен порядок оформления документов для проживания и приобретения российского гражданства.

ИА «Орелград»