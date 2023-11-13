В Ливнах появилась детская поликлиника, но не хватает врачей

Злободневные вопросы медицины обсудили в мэрии орловского райцентра.

Как сообщает администрация Ливен, глава города Сергей Трубицин провел рабочее совещание, в повестку дня которого был включен вопрос о работе детской поликлиники Ливенской ЦРБ. С докладом по нему выступила заведующая, врач-педиатр Татьяна Маматова. По ее словам, в связи с открытием новой детской поликлиники значительно улучшились условия работы медицинского персонала и пребывания родителей с детьми. В частности, учреждение получило современное оборудование и мебель. Но докладчица отметила, что острой проблемой остается дефицит врачей участковых педиатров.

«На 12 территориальных участках работает шесть врачей и один совместитель, – такие тезисы из доклада приводит администрация города. – Врачи «узких» специальностей укомплектованы полностью. Ливенская ЦРБ принимает участие во всех ярмарках вакансий образовательных учреждений, проводимых в центральном федеральном округе. Ежегодно учреждение привлекает выпускников образовательных организаций общего образования для дальнейшего обучения по программам целевой подготовки высшего профессионального образования по специальностям «Лечебное дело», «Педиатрия», заключает договоры на целевую подготовку по программам ординатуры, оказывает дополнительные меры социальной поддержки обучающимся в рамках целевой подготовки по программам специалитета и ординатуры».

Также в зале прозвучало, что в 2021 году в учреждение было трудоустроено два участковых врача-педиатра по программе «Земский доктор» в рамках целевой подготовки. Кстати, Ливенская детская поликлиника обслуживает более 13 000 детей, проживающих в городе Ливны и Ливенском районе. Более того, по распоряжению департамента здравоохранения Орловской области из-за отсутствия врача педиатра в Должанской ЦРБ, Ливенская поликлиника обслуживает и детей из Должанского района.

«По итогам выступления глава города Сергей Трубицин поручил руководителям школ активно проводить профориентационную работу среди выпускников, уделив особое внимание важности и престижности профессии врача, возможности получения целевого направления в медицинский ВУЗ», – заключает пресс-служба администрации города.

ИА «Орелград»