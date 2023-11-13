В Орле полицейский самовольно заковал заявителя в наручники

Также к нему применили физическую силу.

Инцидент произошёл ещё в июле этого года в отделе полиции №3 по городу Орлу (по Северному району). Как рассказали в прокуратуре Орловской области, гражданин пришёл в отделение с устным заявлением о некоем преступлении.

Однако в итоге стал жертвой уже нового преступления, причём совершённого сотрудником полиции. Согласно предварительной информации, оперативный дежурный самовольно отказал орловцу в составлении протокола. Гражданин высказал в его адрес претензию. В ответ на это полицейский, не имея на то законных оснований, применил к нему физическую силу, а также специальное средство – наручники.

В результате, уже по данным Следственного комитета, гражданину были нанесены телесные повреждения «в виде кровоподтёков и ссадин на туловище, конечностях, шее».

В связи с этим возбудили уголовное дело по статье «превышение должностных полномочий» (286 УК РФ, часть 3, пункты «а» и «б»). Обвиняемый был отстранён от занимаемой должности и дал признательные показания. В настоящий момент дело передано в Северный районный суд Орла для рассмотрения по существу.

Как рассказали в пресс-службе Управления МВД по области, факт противоправного деяния выявлен оперативниками службы собственной безопасности орловской полиции. «При подтверждении вины сотрудника, он будет уволен из органов внутренних дел по отрицательным основаниям и понесёт наказание в установленном законом порядке», – указали в УМВД.

ИА «Орелград»