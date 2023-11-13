В Орле столкнулись БМВ и «шестёрка»

Водитель отечественной машины госпитализирован.

ДТП произошло 12 ноября в 20 часов 55 минут. Местом действия стал микрорайон Зареченский – а именно улица Емлютина. Подробности рассказали в Управлении ГИБДД по Орловской области.

24-хлетний водитель ехал на БМВ по второстепенной дороге. «Шестёрка» (ВАЗ 2106) двигалась по главной – со стороны улицы Зареченской в сторону Карачевского шоссе. Отечественной машиной тоже управлял молодой 23-хлетний парень.

Столкновение произошло у дома по Емлютина, 14. «В результате ДТП водитель автомобиля ВАЗ 2106 получил телесные повреждения, госпитализирован», – указали в дорожной инспекции.

Всего за прошедшие выходные в Орловской области зарегистрировано 8 аварий с пострадавшими. Одно из ДТП оказалось смертельным.

ИА «Орелград»