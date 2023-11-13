Врачи удалили у Строева пять осколков

Участника СВО навестил глава горсовета Орла.

Об этом Василий Новиков рассказал в социальных сетях.

По словам главы орловского горсовета, Владимир Строев «чувствует себя гораздо лучше и потихоньку идет на поправку». Также он отметил «боевой настрой» орловца.

«Все пять осколков у него вынули… Ещё предстоит реабилитация в военном госпитале», – пояснил Новиков.

Сейчас Владимир Строев находится на лечении в Курской областной больнице. Зампред горсовета Орла был мобилизован для участия в СВО осенью минувшего года. На днях стало известно, что Строев попал под миномётный обстрел в Рыльском районе Курской области. Его ранили в бедро и колено.

ИА «Орелград»