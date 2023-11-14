Странное движение денег заметили в «Зеленстрое»

Проверка бухгалтерской отчетности вызвала вопросы у аудиторов.

Как сообщает Контрольно-счетная палата Орловской области, по результатам проведенной встречной проверки в МУП города Орла «Зеленстрой» были установлены нарушения Федерального закона «О государственных и муниципальных унитарных предприятиях». Выявлены они в части осуществления заимствований на сумму 1,455 миллиона рублей. Судя по отчету КСП, такой немалый заем был взят унитарным предприятием у частного лица при отсутствии согласования объема и направления использования привлекаемых средств с управлением муниципального имущества и землепользования администрации города Орла.

Также аудиторы обратили внимание на то, что в нарушение Федерального закона «О бухгалтерском учете» был произведен расход наличных денежных средств из кассы предприятия под отчет генеральному директору в сумме 188,3 тысячи рублей в период его нахождения в отпуске. При этом подписи получателя, руководителя и кассира в расходном кассовом ордере отсутствуют, подметили в счетной палате. Кроме того, проверка показала, что была представлена недостоверная бухгалтерская отчетность по состоянию на 1 января 2022 года по показателям бухгалтерского баланса предприятия по строке «Кредиторская задолженность» на сумму 4,736 миллиона рублей.

КСП сообщает и о том, что в нарушение закона отсутствуют подписи кассира МУП «Зеленстрой» на платежных ведомостях на выплату заработной платы, расходных кассовых ордерах на выплату из кассы алиментов на содержание несовершеннолетних детей. Эти документы были предъявлены в УМИЗ для подтверждения фактически понесенных затрат предприятием, их общая сумма составила 2,484 миллиона рублей. Подписи главного бухгалтера отсутствуют на платежных ведомостях на общую сумму 2,303 миллиона рублей.

«В платежных ведомостях на выплату заработной платы отсутствуют подписи работников, подтверждающие получение денежных средств, на общую сумму 108,2 тысячи рублей, – следует из отчета КСП. – В проверяемом периоде МУП г. Орла «Зеленстрой» совершались сделки по приобретению (продаже), использованию товарно-материальных ценностей, имеющие признаки мнимых (недостоверных), на общую сумму 1,418 миллиона рублей».

ИА «Орелград»