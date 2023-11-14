Для достройки «Титаника» понадобится ещё 6,5 миллиарда

Утверждены проект и смета работ.

Губернатор Андрей Клычков подписал постановление об утверждении документации по завершению строительства медицинского центра Орловской областной клинической больницы, расположенного на бульваре Победы, 10. Проект и смета работ прошли государственную экспертизу и получили положительное заключение – ещё в августе текущего года.

Согласно постановлению, для «доведения до ума» здания, давно прозванного в народе «Орловским Титаником», потребуется ещё 6,5 миллиарда рублей. Основная часть этой суммы (4,5 миллиарда) приходится на расходы по закупке оборудования. Также около 1,4 миллиарда требуется на завершение строительных и монтажных работ.

«Сметная стоимость указана в уровне цен по состоянию на I квартал 2022 года и II квартал 2023 года с учётом НДС», – отмечается в документе.

Ранее сообщалось, что поход к достройке «Титаника» будет избирательным. Часть конструкций планировалось восстановить, часть – демонтировать или заменить. Такие же манипуляции собирались произвести и со внутренней отделкой здания.

ИА «Орелград»