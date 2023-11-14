В Орле бездействует троллейбус №7

Причина – технические проблемы.

О том, что троллейбусный маршрут №7 перестал обслуживаться, стало известно накануне. Троллейбусы не курсировали по нему с утра, но пресс-служба мэрии подтвердила эту информацию ближе к вечеру.

«В связи с повреждением питающего кабеля временно остановлено движение троллейбусов маршрута №7 «Автовокзал — переулок Южный». На время ремонтных работ пассажиры электротранспорта могут воспользоваться автобусным маршрутом №15 «Спецавтобаза — улица Высоковольтная», – такое сообщение опубликовали с официального аккаунта городской администрации.

Как сообщает «Орёлтаймс», уже сегодня диспетчер «Трамвайно-троллейбусного предприятия» рассказал СМИ, что маршрут останется нерабочим, как минимум, до конца текущего дня. При этом даже примерное время устранения неполадки пока не известно.

ИА «Орелград»