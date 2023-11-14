Над Орловщиной снова сбили украинский беспилотник

Прилёт БПЛА стал частью масштабной атаки.

Новость сообщил губернатор Андрей Клычков. Информацию подтвердили и в Министерстве обороны РФ.

По словам Клычкова, дежурные силы ПВО сбили беспилотник, запущенный Украиной, сегодня рано утром на северо-западе области. Территориально в этой части региона располагаются Корсаковский, Мценский и Новосильский районы.

Как рассказал губернатор, происшествие обошлось без погибших и пострадавших, а также без повреждений объектов инфраструктуры. «Проводятся необходимые мероприятия для обеспечения безопасности населения», – добавил Клычков.

В соцсетях Минобороны официально сообщили о пресечении попытки киевского режима совершить террористическую атаку БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации. По данным ведомства, в течении сегодняшней ночи над Россией сбили четыре беспилотника – кроме Орловской также в Московской, Брянской и Тамбовской областях.

Предыдущая атака БПЛА на Орловщину произошла 10-го ноября. Тогда беспилотник сбили в Ливенском районе. Позднее Клычков, комментируя это событие, написал в соцсетях: «В случае обнаружения беспилотника не надо к нему подходить, звоните 112 или в дежурную службу ФСБ или МВД».

ИА «Орелград»