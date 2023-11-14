ФСБ ищет на Орловщине будущих сотрудников

Старшеклассников отбирают для обучения в профильных заведениях.
Юных орловцев приглашают поступить в учебные заведения, которые занимаются подготовкой офицеров, а также прапорщиков и мичманов, по программам высшего и среднего профессионального образования.
В том числе, набор ведётся в следующие вузы:
- Академия ФСБ России (Москва), Институт ФСБ России (Санкт-Петербург),
- Голицынский пограничный институт ФСБ России (Московская область),
- Калининградский пограничный институт ФСБ России,
- Институт береговой охраны ФСБ России (Краснодарский край),
- Академия ФСО России (Орёл).
Там проводится обучение по следующим направлениям:
- юриспруденция,
- информационная безопасность,
- инженерно-техническое обеспечение,
- пограничная деятельность,
- переводоведение,
- психология.
Обучение является бесплатным. Лица, которые успешно прошли конкурсный и профессиональный отборы, зачисляются на военную службу и назначаются на должности слушателей. На втором курсе обучения (и по достижению совершеннолетнего возраста) с ними заключается первый контракт о прохождении военной службы.
Выпускники, которые успешно проходят итоговую аттестацию, оформляются на службу и получают ряд социальных гарантий:
- денежное довольствие и отдельные выплаты,
- включение в накопительную ипотечную систему с последующим использованием средств на приобретение жилья,
- бесплатное получение медицинской помощи в ведомственных военно-медицинских организациях,
- льготное санаторно-курортное лечение и отдых,
- основной, дополнительный и учебные отпуска;
- пенсионное обеспечение.
По вопросам поступления в указанные учебные заведения следует обращаться в УФСБ России по Орловской области.
Телефоны для справок:
- 8 (4862) 43-76-25 (для поступающих в Академию ФСБ России),
- 8 (4862) 43-76-26 (для поступающих в Институт ФСБ России),
- 8 (4862) 43-76-23 (для поступающих в пограничные институты, Институт береговой охраны ФСБ России),
- 8 (4862) 43-75-08 и 8 (4862) 43-76-28 (для поступающих в Академию ФСО России).
Информацию сообщили в пресс-службе Управления ФСБ по Орловской области.
ИА «Орелград»