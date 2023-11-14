ФСБ ищет на Орловщине будущих сотрудников

Старшеклассников отбирают для обучения в профильных заведениях.

Юных орловцев приглашают поступить в учебные заведения, которые занимаются подготовкой офицеров, а также прапорщиков и мичманов, по программам высшего и среднего профессионального образования.

В том числе, набор ведётся в следующие вузы:

Академия ФСБ России (Москва), Институт ФСБ России (Санкт-Петербург),

Голицынский пограничный институт ФСБ России (Московская область),

Калининградский пограничный институт ФСБ России,

Институт береговой охраны ФСБ России (Краснодарский край),

Академия ФСО России (Орёл).

Там проводится обучение по следующим направлениям:

юриспруденция,

информационная безопасность,

инженерно-техническое обеспечение,

пограничная деятельность,

переводоведение,

психология.

Обучение является бесплатным. Лица, которые успешно прошли конкурсный и профессиональный отборы, зачисляются на военную службу и назначаются на должности слушателей. На втором курсе обучения (и по достижению совершеннолетнего возраста) с ними заключается первый контракт о прохождении военной службы.

Выпускники, которые успешно проходят итоговую аттестацию, оформляются на службу и получают ряд социальных гарантий:

денежное довольствие и отдельные выплаты,

включение в накопительную ипотечную систему с последующим использованием средств на приобретение жилья,

бесплатное получение медицинской помощи в ведомственных военно-медицинских организациях,

льготное санаторно-курортное лечение и отдых,

основной, дополнительный и учебные отпуска;

пенсионное обеспечение.

По вопросам поступления в указанные учебные заведения следует обращаться в УФСБ России по Орловской области.

Телефоны для справок:

8 (4862) 43-76-25 (для поступающих в Академию ФСБ России),

8 (4862) 43-76-26 (для поступающих в Институт ФСБ России),

8 (4862) 43-76-23 (для поступающих в пограничные институты, Институт береговой охраны ФСБ России),

8 (4862) 43-75-08 и 8 (4862) 43-76-28 (для поступающих в Академию ФСО России).

Информацию сообщили в пресс-службе Управления ФСБ по Орловской области.

ИА «Орелград»