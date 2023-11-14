На Орловщине рассмотрят ещё одно дело о приставаниях к детям

14.11.2023 | 17:32 Новости, Общество

Оно находится в Орловском районном суде.

Фото: ИА “Орелград”

Дело поступило на рассмотрение в этом месяце. Судебное заседание назначено на 20-е ноября. Оно пройдёт в закрытом режиме.

Подсудимому вменяется статья 135 УК РФ («развратные действия»), третья часть. Речь идёт о приставаниях к несовершеннолетним, причём к нескольким одновременно. Данное преступление наказывается лишением свободы на срок от пяти до двенадцати лет.

По данным портала «Орловские новости», инцидент произошёл в июле этого года на остановке общественного транспорта. Согласно этой информации, 56-летний мужчина вёл непристойные разговоры с двумя 14-летними девочками. Также орловец прикасался к детям и пытался поцеловать их в губы.

Напомним, что накануне стало известно о задержании подозреваемого в подобном преступлении. По текущей версии, в душевой бассейна стадиона имени Ленина мужчина совершал развратные действия в отношении 13-летнего мальчика.

ИА «Орелград»


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