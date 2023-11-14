Орловский суд вынес приговор за 700 граммов марихуаны

14.11.2023 | 15:34 Закон и порядок, Новости

Виновный получил реальный срок.

Фото Пресс-центра МВД России (иллюстративное)

Дело рассматривал Кромской районный суд. Как установило следствие, мужчина хранил в своём домовладении около 700 граммов «наркотического средства растительного происхождения». Это происходило на протяжении полугода (с сентября 2022-го по март 2023-го). В итоге преступление пресекли сотрудники полиции.

Известно, что ранее орловца уже судили за незаконный оборот наркотиков. Однако, несмотря на крупный размер изъятого, оказалось, что всё это предназначалось только для личного употребления, а не для продажи.

Тем не менее, приговор оказался достаточно строгим. Мужчине дали 3 года и 4 месяца колонии строгого режима. Пока что решение не вступило в силу и может быть обжаловано.

Информацию сообщили в прокуратуре Орловской области.

ИА «Орелград»


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Орелград. 2023 год

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