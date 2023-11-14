На Орловщине вырос базовый индекс потребительских цен

Свою роль сыграл административные, событийные и сезонные факторы.

Базовый индекс потребительских цен (БИПЦ) в Орловской области в сентябре 2023 года по сравнению с предыдущим месяцем составил 101,3 процента. Для сравнения, в сентябре 2022 года он составлял 100,4 процента. Такие сведения обнародовал Орелстат. Аналитики поясняют, что указанный показатель исключает краткосрочные неравномерные изменения цен под влиянием отдельных факторов, которые носят административный, событийный, а также сезонный характер.

В целом ценовая ситуация за отчетный период времени в регионе оказалась такой: в сентябре 2023 года по сравнению с августом 2023 года цены на потребительские товары повысились на 1,3 процента. При этом продукты питания подорожали на 1,3 процента, товары непродовольственной группы – на 1 процента, а коммерческие услуги – на 1,6 процента. Кстати, в январе-сентябре 2023 года, по оперативным данным, населению Орловской области было оказано платных услуг на 34,5 миллиарда рублей, что в сопоставимых ценах на 1,2 процента больше, чем годом ранее.

«В сентябре 2023 года стоимость фиксированного набора потребительских товаров и услуг для межрегиональных сопоставлений покупательной способности населения в Орловской области составила 18 188,9 рубля в расчете на месяц (повышение по сравнению с предыдущим месяцем на 0,2 процента), а условного (минимального) набора продуктов питания – 5310,6 рубля (по сравнению с августом 2023 года стоимость набора снизилась на 1,9 процента)», – сообщает также Орелстат.

ИА «Орелград»