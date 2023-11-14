Подрядчика ремонта мценской школы внесли в «черный список»

Компания признана недобросовестным подрядчиком.

Орловское УФАС России признало ООО «Империя Руси» недобросовестным подрядчиком. Это означает, что сведения о компании будут внесены в специальный реестр, и она не сможет на протяжении двух лет участвовать в закупках для государственных и муниципальных нужд. Как поясни в пресс-службе Орловского УФАС, решение было принято по итогам рассмотрения материалов, поступивших от администрации Свердловского района и Мценской школы №7. Заявители сообщали, что, по их мнению, компания сорвала исполнение шести контрактов: на выполнение работ по благоустройству площадок для сбора ТКО в Свердловском районе и текущий ремонт кровли школы в Мценском районе.

«Комиссия антимонопольного органа рассмотрела обращения администрации Свердловского района Орловской области и МБОУ города Мценска «СОШ № 7» и установила в действиях ООО «Империя Руси» недобросовестное исполнение взятых на себя обязательств, – следует из информации пресс-службы Орловского УФАС. – Согласно условиям контрактов, работы должны были быть выполнены подрядчиком, в установленные контрактами сроки, однако этого сделано не было».

Изучив представленные материалы, антимонопольщики пришли к выводу, что подрядчик не приступил к выполнению работ, предусмотренных контрактами. Соответственно, работы не были исполнены им в полном объеме. Также было установлено, что на претензии заказчиков копания не отвечала. В связи с этим специально созданная комиссия УФАС пришла к выводам, что поведение подрядчика было недобросовестным. Оно выразилось в невыполнении условий контрактов и привело к невозможности получения заказчиками того, что рассчитывали получить. Такое поведение, объяснили в УФАС, нарушает права заказчиков как сторон в гражданско-правовых договорах. Нарушает оно и публично-правовой порядок.

ИА «Орелград»