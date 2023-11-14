В Болхове бюджет исполнили всего на 31%

Плановые показатели в городе будут достигать в течение последнего квартала 2023 года.

Власти города Болхова утвердили отчет об исполнении бюджета по итогам девяти месяцев 2023 года. Соответствующее решение уже вынесли местные депутаты. Согласно ему, бюджет города по доходам исполнен на 31,8 процента. При плане 227,712 миллиона рублей фактически поступило 72,47 миллиона. Общая сумма расходов Болхова за девять месяцев составила 72,319 миллиона рублей при плане 228,02 миллиона рублей, то есть расходная часть исполнена на 31,7 процента от плана. Вероятно, достижение плановых показателей будет форсировано в четвертом квартале текущего года.

Что касается основных параметров, то собственные доходы бюджета города запланированы в сумме 23,846 миллиона рублей. К началу октября из них в казну поступило 15,26 миллиона рублей. Иными словами, в данном случае план выполнен на 64 процента. Причем из указанной суммы 13,083 миллиона рублей составили налоговые доходы, поступления по которым достигли 58,6 процента от годового плана. Добавим, что город заработал на акцизах на нефтепродукты 1,7 миллиона рублей. Основным же источником пополнения казны стал НДФЛ, принесший в нее 10,075 миллиона рублей.

Неналоговые доходы в Болхове на данный момент запланированы в сумме 1,53 миллиона рублей, но план уже оказался перевыполнен, так как по этой статье в казну фактически поступило 2,176 миллиона рублей. Местные власти отмечают, что уже на 181,4 процента выполнен план по арендной плате за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах поселений. Поступления составили 1,048 миллиона рублей. В целом результат исполнения бюджета за 9 месяцев 2023 года – профицит в сумме 150,6 тысячи рублей, что власти объясняют остатками средств в бюджете города по состоянию на 1 сентября 2023 года.

ИА «Орелград»