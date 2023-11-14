«Национальная и демографическая безопасность России: перспективы укрепления»

23 октября 2023 года в Москве Фракция ЛДПР провела расширенное заседание на тему национальной и демографической безопасности.

В мероприятии приняли участие заместитель Председателя Правительства РФ Татьяна Голикова, заместитель Председателя Государственной Думы РФ Анна Кузнецова, представители органов исполнительной власти, эксперты, руководители фракций ЛДПР в законодательных органах власти из 74 регионов России – в их числе был и руководитель фракции ЛДПР в Орловском областном Совете народных депутатов Владислав Числов.

Как отмечалось в ходе заседания, естественная убыль населения в первом полугодии 2023 года составила 272 тысячи человек, а по мнению Росстата, к концу 2045 года нас останется 138,77 млн человек. Общая рождаемость в стране снижается, а ведь состояние защищённости, способность России противостоять внешним и внутренним угрозам, сохранять огромные природные и сырьевые ресурсы, культуру и традиции находится в прямой зависимости от численности населения, от качества его жизни.

ЛДПР уделяет особое внимание вопросам, связанным с демографической политикой Российской Федерации. Только с начала 2022 года депутатами фракции ЛДПР в Государственную Думу внесено более 40 законопроектов, направленных на повышение демографии и поддержку семей с детьми.

В частности, 7 ноября, депутаты ЛДПР во главе с Председателем Леонидом Слуцким направили на отзыв в Правительство законопроект, который включает в себя предложения по ликвидации проблемы с неплательщиками алиментов. Если в течение 6 месяцев алименты так и не выплачиваются, то эта обязанность переходит на органы опеки и попечительства. Данный проект закона является одним из многих примеров обширной законодательной работы, проводимой партией ЛДПР.

«Сегодня для России наступает момент истины. Россия борется за свое будущее со всем коллективным Западом. Но речь идет не только о военном противостоянии, а о цивилизационном противостоянии. Поэтому вопросы демографии сейчас имеют наиважнейшее, историческое значение», ­– отмечает лидер ЛДПР Леонид Слуцкий.

В Орловской области депутатами фракции ЛДПР также ведётся активная работа в данном направлении. Так, в августе этого года, депутат Орловского областного Совета народных депутатов Владислав Числов выступил с предложением расширить перечень целей распоряжения средствами регионального маткапитала. Законопроектом предлагалось дополнить существующий список двумя пунктами:

⁃ лечение, реабилитация и абилитация ребенка-инвалида;

⁃ приобретение земельных участков.

В ходе заседания фракции участники неоднократно подчеркивали, что демографическая политика требует особого внимания не только на федеральном, но и на региональном уровне.

Одним из возможных вариантов решения демографической проблемы может стать создание в России Министерства демографического развития. Идея, предложенная ещё Владимиром Жириновским, вновь была озвучена лидером ЛДПР Леонидом Слуцким.

ЛДПР также настаивает на создании дорожной карты по решению проблемы демографии совместно с Правительством России и регионами.

Владислав Числов отметил, для Орловской области демографическая проблема является одной из острейших. В регионе на протяжении многих лет отмечается крайне низкий уровень рождаемости и высокий уровень смертности. Демографическая ситуация требует незамедлительного реагирования.

«По данным Орёлстата, в 2022 году естественная убыль населения составила больше 7 тысяч человек! Сокращается и рождаемость. Так, в 2014 году на Орловщине родилось 8440 человек, а в 2022 году – 4957 человек. И именно поэтому сейчас как никогда актуальна предложенная еще Владимиром Жириновским инициатива о создании министерства демографического развития», – говорит депутат Числов.

Более того, руководитель фракции ЛДПР в Орловской области отмечает, что в последние 10 лет произошел очень большой отток населения из Орловской области в регионы, где выше качество жизни и зарплаты.

«Особенно ярко в нашем регионе виден тот факт, что все большее количество людей переезжают из сел в районные центры. Обусловлено это многими факторами, но наиболее яркий из них – чрезвычайно низкий заработок и ужасная транспортная доступность. Все больше и больше сел в областях просто вымирают, а как возможна наша жизнь без села? Совсем недавно мы поднимали этот вопрос на заседании областного Совета, где заявили, что будем разрабатывать программу по увеличению рождаемости и поддержке демографии в нашем регионе», – прокомментировал Владислав Числов.

Кроме того, вице-спикер областного Совета отметил, что в преддверии Всемирного дня ребёнка фракция ЛДПР инициирует круглый стол, посвящённый обсуждению по проблематике детства, повышения рождаемости, поддержки семей с детьми.

«На «круглом столе» вместе с коллегами-депутатами, представителями Правительства Орловской области, многодетными родителями обсудим самые острые вопросы демографии в регионе, обозначим основные проблемы и направления работы по поддержке семей с детьми. Но не стоит забывать и о том, что демографическая безопасность Орловщины зависит не только от роста уровня рождаемости, а требует комплексного подхода. Важным является сбалансированное развитие образования, здравоохранения и социальной инфраструктуры», – делится Владислав Александрович.

ИА “Орелград”