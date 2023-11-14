Полицейские незаконно задержали орловца и избили его

Затем мужчине отказали в возбуждении дела.

Инцидент произошёл в январе текущего года. В связи с этим было возбуждено уголовное дело, которым занимался Следственный комитет. Теперь оно передано в суд.

Обвиняемые – двое сотрудников Управления МВД по городу Орлу, в том числе, одна женщина. Как установило следствие, полицейские, не составляя никаких документов, незаконно задержали 31-летнего мужчину. Затем его принудительно доставили в участковый пункт полиции, расположенный в Советском районе Орла.

После к задержанному, опять же без законных оснований, применили насилие и спецсредства. Ему нанесли удары по туловищу, верхним и нижним конечностям, а также по лицу.

Уже впоследствии один из этих сотрудников – женщина-полицейский, ещё раз нарушив закон, приняла постановление об отказе в возбуждении уголовного дела (по статье 116 УК РФ – «побои») в связи с отсутствием состава преступления. Естественно, при этом она знала, что преступление совершено, причём ей самой и её коллегой.

Оба сотрудника обвиняются по статье «превышение должностных полномочий» (286 УК РФ). Как рассказали в Управлении МВД по Орловской области, полиция отстранила данных лиц от выполнения служебных обязанностей. Если их вина подтвердится, они понесут наказание в установленном порядке.

Напомним, что накануне стало известно о ещё одном подобном случае – полицейский сначала отказал заявителю в возбуждении уголовного дела, а потом заковал его в наручники и избил.

ИА «Орелград»