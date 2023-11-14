В Орле Красный мост откроют неофициально

14.11.2023 | 14:00 Новости, Общество

Движение возобновится до сдачи объекта в эксплуатацию.

Фото: vk.com/parakhin_yuri

Долгожданная дата остаётся прежней – 30 ноября.

Вопрос «всплыл» в соцсетях в комментариях к последнему прямому эфиру губернатора Орловской области Андрея Клычкова. Ситуацию прокомментировали с официального аккаунта администрации Орла.

Оказалось, что, согласно существующим планам, движение по мосту возобновится с указанного числа, однако параллельно подрядчик будет доделывать ремонт. В связи с чем, при необходимости, будут вводить ограничения по скорости и передвижению транспорта. Когда весь ремонт, наконец, завершится, состоятся официальные сдача и приёмка объекта.

Ранее сообщалось, что на мосту завершены работы по укладке асфальта. Правда, ещё предстоит заасфальтировать участки внутри путей, по которым будут ездить трамваи.

Также сейчас «в окрестностях» моста идёт ремонт самого трамвайного полотна. Отметим, что он должен завершиться не 30 ноября, а 30 декабря.

vk.com/klychkov_andrey_official

ИА «Орелград»


Обсуждение новостей доступно в соцсетях

Информация, маркированная ИА “Орелград”, является официальным сообщением средства массовой информации Информационное агентство “ОрелГрад” (свидетельство о регистрации ИА № ФС 77 – 75617 от 19 апреля 2019 года выдано ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБОЙ ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ СВЯЗИ, ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И МАССОВЫХ КОММУНИКАЦИЙ (РОСКОМНАДЗОР)

Орелград. 2023 год

Яндекс.Метрика

Индекс цитирования