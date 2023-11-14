В Орле Красный мост откроют неофициально

Движение возобновится до сдачи объекта в эксплуатацию.

Долгожданная дата остаётся прежней – 30 ноября.

Вопрос «всплыл» в соцсетях в комментариях к последнему прямому эфиру губернатора Орловской области Андрея Клычкова. Ситуацию прокомментировали с официального аккаунта администрации Орла.

Оказалось, что, согласно существующим планам, движение по мосту возобновится с указанного числа, однако параллельно подрядчик будет доделывать ремонт. В связи с чем, при необходимости, будут вводить ограничения по скорости и передвижению транспорта. Когда весь ремонт, наконец, завершится, состоятся официальные сдача и приёмка объекта.

Ранее сообщалось, что на мосту завершены работы по укладке асфальта. Правда, ещё предстоит заасфальтировать участки внутри путей, по которым будут ездить трамваи.

Также сейчас «в окрестностях» моста идёт ремонт самого трамвайного полотна. Отметим, что он должен завершиться не 30 ноября, а 30 декабря.

ИА «Орелград»