Определён потолок для роста тарифов ЖКХ на Орловщине

14.11.2023 | 14:49 ЖКХ, Новости

Это выше, чем в среднем по стране.

Фото: ИА «Орелград»

Правительство страны установило соответствующие параметры для каждого региона (на период с 2024 по 2028 годы). Об этом сообщил «Федеральный Бизнес-Журнал».

«Потолок» для Орловщины определён в 10%. Средний по стране показатель составляет 9,8%. Максимально тарифы могут вырасти в Северной Осетии (13,7%), минимально – в Ивановской области (8,8%).

Ближайшее повышение тарифов ЖКХ запланировано на 1-е июля 2024-го года. Оно станет первым за более чем полтора года. Однако в 2022-м их поднимали дважды – в июле (в Орловской области – не выше чем на 4%) и в декабре (не выше чем на 9%).

ИА «Орелград»


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