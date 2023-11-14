Определён потолок для роста тарифов ЖКХ на Орловщине

Это выше, чем в среднем по стране.

Правительство страны установило соответствующие параметры для каждого региона (на период с 2024 по 2028 годы). Об этом сообщил «Федеральный Бизнес-Журнал».

«Потолок» для Орловщины определён в 10%. Средний по стране показатель составляет 9,8%. Максимально тарифы могут вырасти в Северной Осетии (13,7%), минимально – в Ивановской области (8,8%).

Ближайшее повышение тарифов ЖКХ запланировано на 1-е июля 2024-го года. Оно станет первым за более чем полтора года. Однако в 2022-м их поднимали дважды – в июле (в Орловской области – не выше чем на 4%) и в декабре (не выше чем на 9%).

ИА «Орелград»