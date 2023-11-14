Орловчанка взыскала с Орла компенсацию за автомобиль

Машину серьезно повредила дорожная выбоина, скрытая под лужей.

Арбитражный суд Орловской области рассмотрел в открытом судебном заседании дело по исковому заявлению орловчанки к муниципальному образованию «Город Орел». Интересы города представляло управление строительства, дорожного хозяйства и благоустройства. К участию в процессе также были привлечены муниципальное казанное учреждение «Объединенный муниципальный заказчик города Орла», администрация города Орла и муниципальное бюджетное учреждение «Спецавтобаза по санитарной очистке». Суд установил, что 31 января 2023 года в восьмом часу вечера в Орле на улице Панчука произошло дорожно-транспортное происшествие с участием автомобиля «Ниссан Мурано». Иномарка наехала на дорожную выбоину, заполненной водой. В результате автомобилю были причинены механические повреждения переднего левого колеса. Размеры дорожной выбоины были таковы: длина 1,6 метра, ширина 0,7 метра, глубина 0,1 метра.

Данные обстоятельства были зафиксированы инспектором группы по ИАЗ отдельного СБ ДПС. Он составил определение об отказе в возбуждении дела об административном правонарушении и акт выявленных недостатков в эксплуатационном состоянии автомобильной дороги. Спустя несколько дней водитель обратился к официальному дилеру автопроизводителя «Ниссан», который провел диагностику повреждений, полученных автомобилем при наезде на выбоину. Был проведен ремонт. В суде орловчанка потребовала взыскать с ответчиков компенсацию расходов на восстановительный ремонт в сумме 43 311 рублей.

Администрация города Орла исковые требования не признала, посчитав надлежащим ответчиком «Спецавтобазу». Суд установил, что деятельность в отношении автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах города Орла осуществляет в соответствии со своим уставом МКУ «ОМЗ». Учреждение также обеспечивает безопасность дорожного движения на них. Согласно сведениям из госреестра, автомобильная дорога на улице Панчука является собственностью муниципального образования «Город Орел». Право оперативного управления ни за каким бюджетным учреждением не закреплено. Следовательно, бремя содержания принадлежащего ему имущества несет собственник, то есть муниципалитет в лице управления строительства, дорожного хозяйства и благоустройства.

Однако последнее в своем отзыве на иск пояснило, что объекты улично-дорожной сети на основании постановления администрации города Орла еще в 2012 году на праве оперативного управления все-таки были переданы муниципальному казенному учреждению «Управление коммунальным хозяйством города Орла». Его правопреемником после реорганизации стало МКУ «ОМЗ». При этом, по информации управления строительства, дорога на Панчука закреплена на праве оперативного управления за «Спецавтобазой». Проследив всю цепочку ответчиков, арбитраж иск удовлетворил и постановил взыскать компенсацию за ремонт именно с муниципального образования «Город Орел» в лице управления строительства.

ИА «Орелград»