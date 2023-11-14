В Орле стала популярной онлайн-регистрация бизнеса

Каждые 8 из 10 предпринимателей регистрируют свой бизнес интерактивно.

В Орловской области по состоянию на 1 октября 2023 года более 77 процентов решений о государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей было вынесено по документам, поступившим в электронном виде. Такие сведения предоставили в региональном Управлении ФНС России. В ведомстве отмечают, что данная услуга становится все более востребованной, что специалисты объясняют ее удобством и безопасностью.

«Выбирая электронную регистрацию, предприниматели экономят время и денежные средства, – говорят в областной налоговой службе. – Эта форма представления документов является самым безопасным и удобным способом. Она исключает личное присутствие заявителя, освобождает его от уплаты государственной пошлины и не требует нотариального свидетельствования подписи заявителя».

Для удобства пользователей был разработан специальный интерактивный сервис. Он так и называется: «Государственная онлайн-регистрация бизнеса». С его помощью можно не только направить документы налоговикам в электронном виде, но и подобрать наиболее удобный для себя режим налогообложения. Сервис также позволяет быстро и без ошибок выбрать необходимые виды экономической деятельности и даже типовой устав. С его помощью можно отслеживать ход процесса и в режиме онлайн узнавать, на какой стадии находится рассмотрение поданных документов.

«В случае реорганизации и ликвидации Общества, сервис предоставляет полный алгоритм действий, в том числе подать онлайн-публикацию в журнал «Вестник государственной регистрации», – говорят налоговики. – При направлении документов через сервис обязательным условием является наличие усиленной квалифицированной электронной подписи, получить которую можно бесплатно в любом налоговом органе. Вместе с тем, направить документы в регистрирующий орган с использованием всех преимуществ онлайн-регистрации можно через портал государственных услуг, нотариуса или многофункциональные центры. О результатах рассмотрения заявителю сообщат по адресу электронной почты, указанному в заявлении».

ИА «Орелград»