Судьба роддома на 2-й Посадской немного прояснилась

По теме высказался глава орловского депздрава.

Руководитель Департамента здравоохранения Орловской области Дмитрий Пух «держал ответ» на профильном комитете областного совета. Члены комитета рассмотрели вопрос о присоединении «Родильного дома», расположенного на 2-й Посадской, 14, к НКМЦ имени Круглой.

По словам чиновника, причиной закрытия роддома является его несоответствие современным стандартам по оснащению и оказанию медицинской помощи. Недостатки выявила столичная комиссия медицинского Центра акушерства, гинекологии и перинатологии имени Кулакова, сообщает «Орёлтаймс».

Правда, Пух не смог объяснить, почему учреждение, где нашли так много проблем, продолжает работать по сей день. Отметим, что ранее официальная версия была другой. Роддом закрывали просто из-за низкого спроса на его услуги (по сравнению с Орловским перинатальным центром и больницей имени Боткина).

В свою очередь, главный врач НКМЦ имени Круглой Людмила Крылова заверила депутатов, что никто из более чем 160 сотрудников учреждения не останется без работы и зарплаты. «Все будут трудоустроены согласно их специализации», — высказалась Крылова.

Что касается судьбы здания, то глава депздрава пообещал начать с «полной оценки состояния помещений». После этого будут сделаны выводы о необходимости работ по капитальному и текущему ремонту в конкретных местах (и, видимо, сами работы).

«К нам обращаются главные врачи других медучреждений, которые работают в стеснённых условиях. Пока не могу сказать конкретно, какие организации там разместятся. Но планов под снос или закрытия под ключ этих помещений нет», — заявил Дмитрий Пух.

ИА «Орелград»