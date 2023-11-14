Программу цифровизации урежут из-за отсутствия финансирования

Разработан проект внесения изменений в госпрограмму.

Правительство внесет изменения в действующую с 2019 года долгосрочную государственную программу «Развитие информационного общества на территории Орловской области». Проект документа, разработанный департаментом информационных технологий, в настоящий момент проходит процедуру независимой антикоррупционной экспертизы. Из пояснительной записки следует, что он предполагает внесение технических изменений в программу, включая ряд целевых индикаторов. Например, будет добавлен такой целевой индикатор, как «Выполнение полиграфических и копировально-множительных работ для обеспечения деятельности органов исполнительной власти специальной компетенции».

Из пояснительной записки к документу также следует, что ряд плановых показателей будет изменен в связи с отсутствием финансирования. Например, доля социально значимых объектов, имеющих широкополосный доступ к Интернету, на 2025 год была запланирована в объеме 100 процентов. Однако вместо числа «100» в программе будет стоять прочерк. Отметим, что данное направление финансируется в рамках национальной программы «Цифровая экономика РФ». Прочерк появится и по такому показателю, как доля государственных и муниципальных образовательных организаций, в учебных классах которых предусмотрена возможность доступа к Интернету при помощи технологии Wi-Fi.

В то же время количество введенных в строй автоматизированных рабочих мест сотрудников, подключенных к системе электронного документооборота, на 2023 год меняется с прочерка на число «1800». Кроме того, в показателях, которые планируется достигнуть по итогам 2023 года, появилось обновление парка средств вычислительной техники и средств защиты информации для сотрудников областной администрации. Что касается финансовых параметров, то общий объем средств, предусмотренных на реализацию указанной государственной программы, в актуализированной версии составит 2,034 миллиарда рублей. Из них средства областного бюджета составляют 1,942 миллиарда рублей, средства федерального бюджета – 92,016 миллиона.

Целями государственной программы являются: получение гражданами и организациями преимуществ от применения информационных и телекоммуникационных технологий; создание условий для повышения благосостояния и качества жизни граждан путем доступности и качества товаров и услуг, произведенных в цифровой экономике с использованием современных цифровых технологий, повышения степени информированности и цифровой грамотности; оптимизация и повышение качества предоставления государственных услуг в Орловской области.

ИА «Орелград»