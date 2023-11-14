Более 100 предостережений направил орловцам Россельхознадзор

О недопустимости нарушения обязательных требований были предупреждены юрлица и ИП.

В Орловской области только в октябре 2023 года в целях предупреждения совершения правонарушений юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям было объявлено 108 предостережений. Их предупредили о недопустимости нарушения обязательных требований в области карантина растений, а также предложили им принять меры по обеспечению соблюдения установленных требований. Такие данные приводит пресс-служба Территориального управления Россельхознадзора.

В ведомстве добавили, что в октябре в Орловской области было проведено 27 контрольно-надзорных мероприятий в сфере карантина растений. Следствием этих мероприятий и стала выдача предостережений. Отметим, что указанные 27 контрольных надзорных мероприятий были проведены на территории Орловской области без взаимодействия с контролируемыми лицами. В двух случаях это были выездные обследования, а в оставшихся 25 случаях – наблюдения за соблюдением обязательных требований.

«В рамках выездных обследований осуществлен контроль за выполнением карантинных фитосанитарных мероприятий по ликвидации карантинных объектов в карантинных фитосанитарных зонах, – сообщает ТУ Россельхознадзора. – По результатам наблюдения за соблюдением обязательных требований, проведенных путем анализа сведений, содержащихся в ФГИС «Аргус-Фито», установлены факты непогашения карантинных сертификатов и не извещения о доставке подкарантинной продукции».

В ведомстве подчеркнули, что объявление предостережения не является наказанием. Это профилактическое мероприятие, которое направлено на «повышение информированности юридических лиц и индивидуальных предпринимателей о требованиях законодательства». Примечательно, что в октябре 2023 года инспекторами отдела государственного надзора в области внутреннего карантина растений также было проведено семь профилактических визитов по инициативе самих юридических лиц и индивидуальных предпринимателей. Они прошли в Глазуновском, Орловском и Верховском районах Орловской области.

«В ходе профилактических мероприятий контролируемые лица были проинформированы об обязательных требованиях, предъявляемых к их деятельности, их соответствии критериям риска, основаниях и рекомендуемых способах снижения категории риска, – уточняет по этому поводу пресс-служба ТУ Россельхознадзора. – Также во время визита сообщалось о видах, содержании и интенсивности контрольных мероприятий, проводимых в отношении объекта контроля, исходя из его отнесения к соответствующей категории риска. Одновременно проведены консультирования по возникшим вопросам в области карантина растений».

ИА «Орелград»