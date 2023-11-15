44-хлетний орловец напал на случайный автомобиль

Теперь его будут судить.

Мужчине грозит до пяти лет принудительных работ или лишения свободы. Новость сообщили в пресс-службе Управления МВД по Орловской области.

Инцидент произошёл в посёлке Знаменка. Местный житель, выглянув в окно на звуки автомобильной сигнализации, увидел, как некий мужчина наносит удары по машине. Орловец обратился в полицию.

Сотрудники МВД прибыли на место и задержали подозреваемого. Выяснилось, что ему 44 года. Хулиган находился в состоянии алкогольного опьянения. Оказалось, что человека, которому принадлежит автомобиль, он не знает.

Однако странная выходка имела печальные последствия. Машина пострадала от нападения – материальный ущерб оценили в 55 тысяч рублей. Сам же нападавший стал подозреваемым по уголовному делу об умышленном уничтожении или повреждении чужого имущества. Нанесённый ущерб посчитали значительным, а мотивы парадоксального поступка – хулиганскими.

В данный момент орловец находится на свободе под подпиской о невыезде.

ИА «Орелград»