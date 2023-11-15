В Орёл приедет известный священник Павел Островский

15.11.2023 | 17:46 Новости, Общество

Встреча пройдёт в Богоявленском соборе.

Фото: www.orel-eparhia.ru

Как рассказали в Орловской митрополии, мероприятие состоится 30 ноября в 18 часов. Вход будет свободным.

Павел Островский — православный священник, получивший широкую известность как успешный блогер. В различных соцсетях число его подписчиков превышает один миллион. Островский живёт в Московской области в городе Нахабино и является настоятелем здешнего Георгиевского храма.

Прежде всего, популярность священнику принесла его манера подачи информации, не совсем свойственная для православия. Островский широко применяет юмор, откровенно рассказывает о своей жизни, проводит парадоксальные и смелые аналогии. В основном, он пользуется известностью среди молодёжной аудитории.

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ИА «Орелград»


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