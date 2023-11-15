Госавтоинспекция напомнила орловцам о приближении зимы

Водителям рекомендуют сменить шины и повысить бдительность.

В Орловской области сотрудники Госавтоинспекции напомнили жителям региона о приближении зимы и дали целый ряд рекомендаций. В частности, они напоминают водителям о необходимости своевременной смены автомобильных шин с летнего варианта на зимний и рекомендуют сделать это до наступления холодов – сразу после того, как среднесуточная температура установится на уровне плюс 4-5 градусов. За езду в зимнее время на летней резине предусмотрен административный штраф в размере 500 рублей.

«Учитывая информацию Орловского гидрометеорологического центра, на территории региона ожидается понижение температуры воздуха, образование скользкости на дорожном покрытии и выпадение осадков в виде снега, – сообщается на сайте УНИБДД УМВД России по Орловской области. – Это приводит к снижению сцепных свойств дорожного покрытия и способствует совершению ДТП. Именно поэтому передвижение в осенне-зимний период на летней резине может быть опасным для жизни и здоровья самого водителя, пассажиров, а также других участников дорожного движения».

Отделение ГИБДД МО МВД «Мценский» в свою очередь напомнило орловцам об использовании световозвращающих элементов на одежде. Сотрудники предупреждают о том, что традиционно в осенне-зимний период увеличивается количество дорожно-транспортных происшествий с участием пешеходов, особенно в темное время суток. Сокращение светового дня, отсутствие или недостаточность наружного уличного освещения, грязные фары и лобовые стекла у автомобилей влияют на безопасность дорожного движения.

«При движении с ближним светом фар водитель автомобиля способен увидеть пешехода на дороге на расстоянии 25-50 метров, – говорят в отделении. – Если пешеход применяет световозвращатель, то это расстояние увеличивается до 150-200 метров. А при движении автомобиля с дальним светом фар дистанция, на которой пешеход становится виден, с применением световозвращателей увеличивается со 100 метров до 350 метров. Это дает водителю 15-25 секунд для принятия решения».

Госавтоинспекция рекомендовала пешеходам использовать световозвращающие элементы в одежде, а водителям быть особенно внимательными на дорогах в темное время суток, в условиях недостаточной видимости, и соблюдать скоростной режим. В случае обнаружения в темное время суток пешеходов, находящихся на проезжей части без цели ее перехода, полиция просит незамедлительно сообщать об этом в дежурную часть.

Отделение ГИБДД ОМВД по Должанскому району напомнило и о такой важной проблеме, как «наличие оставленного или брошенного вблизи проезжей части транспорта». Подобные факты, как говорят в ведомстве, непосредственно несут угрозу безопасности дорожного движения.

Сотрудники Госавтоинспекции напоминают орловцам о том, что при вынужденной остановке в местах, где она запрещена и там, где с учетом условий видимости транспортное средство не может быть своевременно замечено другими водителями, или при дорожно-транспортном происшествии, необходимо незамедлительно выставить знак аварийной остановки.

«Он устанавливается на расстоянии, обеспечивающем в конкретной обстановке своевременное предупреждение других водителей об опасности, – говорят в отделении. – Однако это расстояние должно быть не менее 15 метров от транспортного средства в населенных пунктах и 30 метров вне населенных пунктов». Должанские полицейские также обратились к гражданам с призывом сообщать о фактах обнаружения оставленных транспортных средств.

ИА «Орелград»