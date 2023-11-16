Подрядчик лишь по суду «выбил» деньги за освещение Орла

Спор рассудил областной арбитраж.

В Орле региональный арбитражный суд вынес решение по иску общества с ограниченной ответственностью «Стройспецмонтаж» к муниципальному казенному учреждению «Объединенный муниципальный заказчик города Орла» и муниципальному образованию «Город Орел» в лице управления строительства, дорожного хозяйства и благоустройства. Речь в иске шла о взыскании основного долга в сумме 1,361 миллиона рублей и пени в размере 159,89 тысячи рублей с дальнейшим ее начислением по день уплаты основного долга

Город своего представителя в судебное заседание не прислал, отзыв на иск не представил. МКУ «ОМЗ» требования не признало, а на случай удовлетворения иска попросило применить положения статьи 333 ГК РФ и снизить размер взыскиваемой пени. Как следует из материалов дела, 25 октября 2022 году между МКУ «ОМЗ» и ООО «Стройспецмонтаж» был заключен муниципальный контракт, предметом которого являлись работы по устройству наружного освещения на автомобильной дороге по улице Молдавской. Сроки выполнения работ был определен в течение 30 календарных дней с даты заключения контракта, цена которого составила указанные в иске 1,361 миллиона рублей.

«Стройспецмонтаж» выполнил работы по контракту, о чем свидетельствуют подписанные сторонами акты. Претензий со стороны заказчика по исполнению контракта не поступило, установил также суд. Крайне срок оплаты наступил 26 января 2023 года, но подрядчик тогда своих денег не увидел. Спустя почти год ему пришлось обращаться в суд. Арбитраж иск удовлетворил и постановил взыскать с муниципального казенного учреждения «Объединенный муниципальный заказчик города Орла» всю заявленную сумму. Если у казенного учреждения на это не хватит денег, то заплатить подрядчику должно будет городское управление строительства, дорожного хозяйства и благоустройства.

ИА «Орелград»