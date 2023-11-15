Орловские вузы позвали на географический диктант

Написать диктант в Орле можно будет уже в девятый раз.

Вузы Орла пригласили желающих принять участие в ставшей уже традиционной акции «Географический диктант – 2023». Например, в Орловском государственном университете имени И.С. Тургенева пояснили, что это ежегодная международная просветительская акция, учрежденная Русским географическим обществом. Первый диктант был проведен в 2015 году, за это время количество его участников превысило 3 миллиона человек.

«А за все годы проведения диктанта свои знания по географии, кроме россиян, смогли проверить участники из 126 стран мира! – говорят в ОГУ. – Любовь к географии объединяет людей разных профессий и возрастов. Школьники и пенсионеры, врачи и учителя, известные актеры и певцы, спортсмены и телеведущие из года в год участвуют в акции, чтобы приобрести новые знания о нашей Родине».

В Орловском государственном аграрном университете имени Н.В. Парахина в свою очередь отметили, что в прошлом году для участников диктанта в России было организовано 7464 специально подготовленных площадок, в зарубежных странах – еще 237 площадок. В этом году в обоих вузах площадки будут работать уже в девятый раз подряд. Так, номер площадки в Орловском госуниверситете имени Тургенева – 5742315. Тип – открытая, то есть, предусмотрен свободный доступ для любых участников диктанта. Руководителем площадки является ректор Александр Федотов.

«На площадке университета уже имеется несколько сотен заявок на участие в диктанте, – говорят в ОГУ. – Это учащиеся и учителя школ области, студенты техникумов и вузов города и региона, просто знатоки и любители географии. Наша площадка – самая большая в регионе! Чтобы принять участие в акции на площадке ОГУ, необходимо прийти в воскресенье 19 ноября в корпус №3 (ул. Комсомольская, 41). Регистрация начинается в 11.00. Начало диктанта в 12.00».

В Орловском ГАУ также будет открыта официальная площадка для проведения географического диктанта. Она расположена по адресу: город Орел, улица Генерала Родина, дом 69, ауд. 2-210. Проход на территорию организации осуществляется по предъявлении паспорта или иного документа, удостоверяющего личность. «Участникам будет предложено несколько вариантов диктанта, каждый из которых состоит из 40 вопросов закрытого типа, разделенных на две части по степени сложности, – говорят в Орловском ГАУ. – Это делает участие в акции доступным любому человеку.

Интересные факты, положенные в основу заданий, превращают интеллектуальное соревнование в увлекательную викторину».

Тем временем в ОГУ добавили, что публикация результатов начнется с 12 декабря 2023 года. Для проверки количества набранных баллов потребуется идентификационный номер бланка. Также узнать результаты можно будет, отсканировав QR-код на бланке для заметок. А правильные ответы на вопросы будут опубликованы на официальном сайте диктанта уже 21 ноября. «И если вы станете одним из тех, кто смог правильно ответить на все вопросы диктанта, убедительно просим связаться с представителями Русского географического общества, чтобы с вами могли познакомиться лично и пригласить вас принять участие в других проектах РГО», – призывают в ОГУ.

Добавим, что задачами акции являются: мотивация различных слоев населения к изучению географии родной страны, знание которой является неотъемлемой составляющей образованного человека; привлечение интереса к России и распространение достоверной информации о ней за рубежом; предоставление возможности жителям России и зарубежных стран принять участие в интеллектуальном соревновании по географии и узнать свой результат.

Возрастное ограничение: 0+

ИА «Орелград»