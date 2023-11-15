Мусорный завод наказали из-за необученных работников

Административные материалы рассмотрел арбитражный суд.

Арбитражный суд Орловской области рассмотрел в открытом судебном заседании дело по заявлению по заявлению Приокского межрегионального управления Федеральной службы по надзору в сфере природопользования к обществу с ограниченной ответственностью «Русресурс». Госведомство поставило вопрос о привлечении ответчика к административной ответственности по части 4 статьи 14.1 КоАП РФ. В судебном заседании представитель ответчика вину признал частично и указал, что выявленные административным органом нарушения в настоящее время устранены. Он просил учесть данные обстоятельства и снизить возможный административный штраф ниже минимального предела, либо вообще назначить предупреждение.

Как следует из материалов дела и установлено судом, нарушения были выявлены при проведении внеплановой выездной проверки, которая прошла в июле-августе 2023 года. Поясним, что основным видом деятельности предприятия является обработка и утилизация отходов. Хозяйственная деятельность юридического лица осуществляется «на объекте негативного воздействия на окружающую среду, деятельность на объекте сопровождается обращением с отходами производства потребления в части обработки отходов IV и V классов опасности».

На момент осмотра специалистами указанного выше управления мусоросортировочного комплекса автоматическая мусоросортировочная установка не работала. Сортировка производилась вручную. Вопрос у проверяющих возник такой: а проходили ли работники, вручную сортирующие мусор, дополнительную профессиональную подготовку в области обращения с опасными отходам? Было установлено, что на момент осмотра отходы на конвейер подавал погрузчик, распределялись они ручным инструментом на конвейерной ленте. Далее в сортировочном помещении четырьмя рабочими «осуществлялась выборка полезных фракции из общей массы ТКО: отбирался пластик, алюминиевые банки и другое».

На момент осмотра было установлено, что обучение по дополнительной профессиональной подготовке рабочие, которые в тот момент вручную сортировали отходы, не проходили. Документы, подтверждающие прохождение обучения по обращению с отходами, проверяющим не были представлены. Руководство предприятия пояснило, что работники просто не успели пройти обучение по обращению с отходами. Суд признал компанию виновной и привлек ее к административной ответственности в виде штрафа в размере 50 000 рублей.

ИА «Орелград»