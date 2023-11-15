Под Орлом в ДТП разбились четыре машины

Двоих человек пришлось госпитализировать.

Редкое по масштабам и последствиям ДТП произошло накануне на трассе «Крым» на 362-м километре (на территории Орловского муниципального округа, между Медведевским лесом и Иоанно-Богословским кладбищем). Подробности рассказали в пресс-службе Управления ГИБДД по Орловской области.

Всё началось с того, что в 17 часов 25 минут тягач «Рено Премиум» с полуприцепом «Рендерс» врезался в самосвал «Хово». Через пять минут в прицеп «Рендерс» влетела легковая «Шкода Октавия».

Водители грузовиков (им обоим оказалось за сорок лет) вышли на проезжую часть, чтобы оказать помощь 29-летнему парню, сидевшему за рулём «легковушки». В этот момент по шоссе ехала «Лада» (ВАЗ-21122). Ей управлял 49-летний мужчина. «Лада» сбила обоих водителей «тяжеловесов», теперь уже оказавшихся в роли пешеходов.

В итоге оказались госпитализированы двое. Стационарная медицинская помощь понадобилась водителю «Шкоды» и водителю одного из грузовиков.

Всего за последние сутки на территории Орловской области зарегистрировано 22 ДТП, в том числе, три аварии с пострадавшими. Телесные повреждения получили трое человек.

ИА «Орелград»