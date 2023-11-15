«Спецавтобазе» недоплатили за уборку парков и скверов

Муниципальный заказчик объяснил проблему дефицитом финансирования.

«Орелград» уже рассказывал о том, что «Спецавтобаза по санитарной очистке города Орла» отсудила у муниципалитета задолженность по договору на уборку набережных рек Ока и Орлик. Однако этот процесс оказался не единственным. Как выяснилось, учреждение получило не все полагающиеся ему деньги и по другим муниципальным контрактам. Например, арбитраж завершил рассмотрение еще одного иска «Спецавтобазы» к муниципальному казенному учреждению «Объединенный муниципальный заказчик города Орла» и городскому управлению строительства, дорожного хозяйства и благоустройства.

Как следует из материалов дела, 31 декабря 2021 года между МКУ «УКХ города Орла» (правопреемником которого стало потом МКУ «ОМЗ») и МУП «Спецавтобаза по санитарной очистке города Орла» был заключен муниципальный контракт по санитарному содержанию и уборке скверов и парков в городе Орле. В иске «Спецавтобаза» указала, что задолженность заказчика перед ней составила 4,948 миллиона рублей. Ответчик исковые требования не признал и в отзыве на иск указал, что денежные средства из бюджета МКУ «ОМЗ» своевременно выделены не были. Соответственно, учреждение не имело возможности оплатить работы по контрактам ввиду отсутствия финансирования. Несмотря на это, суд иск удовлетворил и обязал чиновников заплатить подрядчику вышеуказанную сумму.

В другом процессе в том же порядке сошлись те же стороны. На этот раз «Спецавтобаза» требовала взыскать с тех же ответчиков 838,24 тысячи рублей. Как следует из материалов дела, такая задолженность возникла по контракту, заключенному 31 октября 2022 года. Он предусматривал проведение работ по содержанию автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений в городе Орле. Цена контракта составляла 49,99 миллиона рублей. Как и в предыдущем случае, основной ответчик сослался на отсутствие бюджетного финансирования. Суд и в этом случае иск удовлетворил в полном объеме и указал, что если требуемый суммы у МКУ «ОМЗ» не найдется, то ее должно найти управление строительства, дорожного хозяйства и благоустройства администрации города Орла.

ИА «Орелград»