На Орловщине проверят цены на яйца

Ценообразование на куриные яйца изучит антимонопольная служба.

Федеральная антимонопольная служба России поручила своим территориальным органам проанализировать в регионах ценообразование на куриные яйца. Как сообщается на сайте ФАС, территориальные органы уже направили запросы компаниям-производителям о формировании цен на выпускаемую продукцию. На основе полученных данных служба затем проведет анализ обоснованности установления оптово-отпускных цен.

«Работа в данном направлении уже ведется в регионах, – сообщает ФАС. – Также ведомство направило запросы в 10 федеральных торговых сетей о представлении сведений о еженедельной динамике средневзвешенных закупочных и розничных цен на куриные яйца».

Орловская область входит в число тех регионов, где в последние месяцы был отмечен рост цен на указанный продукт питания. Так, по данным Орелстата, в августе 2023 года по сравнению с предыдущим месяцем цены на куриные яйца в регионе увеличились на 1,8 процента, а в сентябре выросли по отношению к августу уже на 7,7 процента. А по отношению к сентябрю 2022 года в сентябре 2023 года ценник на куриные яйца вырос на 25,6 процента. Рост отмечен и в сравнении ценовых периодов. Так, яйца на Орловщине в январе-сентябре 2023 года по отношению к аналогичному периоду прошлого года увеличились на 9,7 процента. Кстати, годом ранее ситуация была совершенно иной. По данным статистики, в сентябре 2022 года цены на яйца составили всего 76,1 процента к уровню цен, сложившихся в декабре 2021 года.

Добавим, что в Орловской области за январь-сентябрь текущего года в хозяйствах всех категорий было произведено 44,6 миллиона штук куриных яиц. По данным Орелстата, за рассматриваемый период времени сельскохозяйственные организации региона увеличили производство яиц куриных на 1,4 миллиона штук, или на 11,7 процента. Средняя яйценоскость кур-несушек за указанный период составила 179 яиц, что на 0,6 процента ниже прошлогоднего значения.

ИА «Орелград»