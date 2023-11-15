Орловской области не хватает операторов, водителей и слесарей

О дефиците кадров можно судить по заявкам работодателей.

Власти Орловской области обнародовали оперативную информацию о профессиях, пользующихся наибольшим спросом на региональном рынке труда. Данные приведены по состоянию на 1 ноября 2023 года, список сформирован на основании анализа заявок работодателей, которые сообщают о свободных вакансиях в областную службу занятости. Судя по перечню, по ряду профессий и специальностей в регионе наблюдается острый дефицит.

Например, заявленная орловскими работодателями потребность в работниках (число постоянных рабочих мест) такова: операторов различных машин и механизмов предприятиям и организациям требуется 822, слесарей – 599, водителей автомобиля – 539, инженеров – 500, врачей – 486, швей – 373, специалистов – 369, продавцов – 325, уборщиков – 322, трактористов – 226, подсобных рабочих – 207, медицинских сестер – 200, рабочих разных специальностей – 188 и др.

Наименьшим является спрос на буфетчиков, которых работодателем требуется всего 7 человек. Также невысок спрос на таких работников, как электромеханики и станочники (по 10 открытых вакансий), юристы, библиотекари, резчики бумаги, картона и целлюлозы, зоотехники, столяры и штукатуры (по 11), делопроизводители, свиноводы и культорганизаторы (по 12), мойщики посуды и методисты (по 13), механизаторы, кондитеры и фасовщики (по 14), волочильщики, шлифовщики и штамповщики (по 15).

Ранее управление труда и занятости населения Орловской области сообщало, что в ноябре в регионе запланировано проведение пяти ярмарок вакансий. Некоторые из них уже прошли, а некоторые еще можно посетить. Так, 21 ноября ярмарка вакансий пройдет на базе Центра занятости населения Верховского района. Там посетителям будут предложэены должности укладчика-упаковщика, аппаратчика вакуум-аппаратов, грузчика, мастера участка, начальника смены и помощника начальника отделения. Искать сотрудников будут АО «Верховский МКЗ», БУЗ ОО «Верховская ЦРБ» и военный комиссариат по Верховскому, Новодеревеньковскому и Краснозоренскому районам.

А 22 ноября ярмарка вакансий пройдет в Советском районе города Орла, где обещают представить более обширный перечень свободных должностей. В частности, работников себе будут искать Управление Росгвардии по Орловской области, АО «Орловский хлебокомбинат», Управление МВД РФ по городу Орлу и пункт отбора на военную службу по контракту. Также будут предложены вакансии бухгалтера, специалиста по кадрам, фельдшера, сторожа, дежурного пульта управления, юрисконсульта, полицейского, участкового уполномоченного полиции, следователя, делопроизводителя, электромонтера охранно-пожарной сигнализации и другие. Кстати, во время ярмарок вакансий можно подать заявку на военную службу по контракту.

ИА «Орелград»