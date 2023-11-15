В Орловской области выросло число совместителей

По сравнению с прошлым годом количество таких работников увеличилось на 5%.

Орелстат подсчитал численность работников организаций Орловской области. Из представленных данных следует, что в январе-августе 2023 года среднесписочная численность работников в регионе составила 194,7 тысячи человек. Она уменьшилась по сравнению с январем-августом 2022 года на 3,7 тысячи человек, или на 1,9 процента.

«По отчетным данным организаций, не относящихся к субъектам малого предпринимательства, численность их штатных работников (без учета совместителей) в августе 2023 года составила 153,2 тысячи человек (96,7 процента от общей численности замещенных рабочих мест), – говорится в информации Орелстата. – На условиях совместительства и по договорам гражданско-правового характера для работы в этих организациях привлекалось еще 5,1 тысячи человек».

Кстати, статистики подсчитали, что по сравнению с июлем 2023 года общая численность всех указанных категорий работников увеличилась на 0,1 процента. При этом число так называемых внешних совместителей в августе по сравнению с июлем 2023 года увеличилось на 1,5 процента, а по сравнению с августом предыдущего года выросло на 5,3 процента. В целом в регионе на начало сентября насчитывалось 2,1 тысячи внешних совместителей.

«В августе 2023 года в общем количестве замещенных рабочих мест в организациях, не относящихся к субъектам малого предпринимательства, удельный вес рабочих мест внешних совместителей составлял 1,4 процента, а лиц, выполнявших работы по гражданско-правовым договорам, – 1,9 процента», – подытожили статистики.

ИА «Орелград»