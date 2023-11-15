Новую поликлинику в Орле начнут строить весной

Об этом стало известно на профильном комитете облсовета.

Накануне депутаты обсудили ряд тем, связанных со здравоохранением. Одной из них стало строительство нового корпуса городской поликлиники №1, сообщает «Орёлтаймс».

Как рассказал руководитель Департамента дорожного хозяйства, транспорта и реализации государственных строительных программ Орловской области Алексей Субботин, объект начнут возводить в мае будущего года. Проект и смета работ уже изготовлены. Документация загружается в электронную систему для прохождения государственной экспертизы.

ПСД изготовило АО НПЦ «Гипроздрав». Хотя корпус будет обслуживать жителей Железнодорожного района, его построят совсем рядом с Северным – на пересечении улицы Паровозной с Московским шоссе.

Планируется, что здание будет состоять из шести этажей и подвала. В поликлинике будут работать пять отделений.

Что касается «цены вопроса», то она существенно выросла. Стоимость строительства в минувшем году оценивали в 526 миллионов рублей, в этом году – уже в 864 миллиона. Такие цифры называл заместитель губернатора по социальной политике Олег Ревякин. По его же словам, пока что на данную цель заложено 359 миллионов рублей – их потратят в 2024-м и 2025-м годах.

ИА «Орелград»