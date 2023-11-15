В Орле завершились выборы старостата

Их провела студенческая избирательная комиссия.

В Орле подведены итоги общеинститутского голосования на выборах старостата. Об этом сообщает Избирательная комиссия Орловской области.

Речь идет о кампании по выборам председателя старостата Института педагогики и психологии ОГУ имени И.С. Тургенева. Сообщается, что на заключительном этапе состоялось общеинститутское голосование, причем для студентов подготовили полноценный избирательный участок. Для многих из них это стало своего рода тренировкой перед «настоящими» выборами. Участок был организован и оборудован при содействии облизбиркома.

«Студенческая избирательная комиссия при организационно-методической поддержке консультанта управления по вопросам организации избирательного процесса Избирательной комиссии Орловской области Виталия Вовченко подготовила списки избирателей, подписала и поставила печати на избирательные бюллетени, собрала кабины и стационарный ящик для голосования, – следует из информации облизбиркома. – В голосовании принял участие 171 студент очного отделения с 1-го по 5-й курсы института. Всего в список избирателей был включен 331 избиратель».

В ведомстве заверили, что подсчет голосов был проведен с соблюдением всех правил в присутствии кандидатов и их доверенных лиц. В результате победу на выборах одержала студентка 2-го курса Дарья Кузнецова, набравшая 143 голоса. Жалоб и замечаний по процедуре голосования и подсчета голосов не поступало, заверили в облизбиркоме и добавили, что по окончании мероприятия кандидаты и члены студенческой избирательной комиссии получили памятные сувениры.

Отметим, что кампания прошла в рамках общевузовского проекта «СтароСТАРТ. Выборы», причем процедуре голосования предшествовали предвыборные публичные агитационные мероприятия. Они прошли в формате дебатов между кандидатами на должности старост структурных подразделений Орловского государственного университета имени Тургенева. «В ходе предвыборных дебатов кандидаты использовали презентации и видеоролики, в которых рассказали о себе, представили свои предвыборные программы и раскрыли свое видение организации студенческого самоуправления, а также ответили на вопросы ведущей, оппонентов и своих избирателей», – заключает облизбирком.

ИА «Орелград»