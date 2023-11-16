Ценой реконструкции аэропорта Орла заинтересовалась прокуратура

Сомнения вызвала обоснованность установления начальной цены контракта.

В Орле должностное лицо казенного учреждения «Орелгосзаказчик» привлечено к ответственности за несоблюдение порядка обоснования начальной (максимальной) цены контракта. Об этом сообщает Орловская транспортная прокуратура, которая провела соответствующую проверку. Как пояснили в надзорном ведомстве, поводом для ее проведения послужила информация Управления Федерального казначейства по Орловской области.

«Установлено, что работник казенного учреждения нарушил порядок обоснования начальной (максимальной) цены контракта по объекту «Реконструкция объектов аэропортового комплекса Орел», – следует из информации Орловской транспортной прокуратуры. – В результате его действий цена контракта была занижена».

По результатам проверки Орловским транспортным прокурором в отношении виновного должностного лица было возбуждено дело об административном правонарушении по части 2 статьи 7.29.3 КоАП РФ (нарушение законодательства Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок при планировании закупок). Материалы затем были переданы по подведомственности в региональное Управление Федерального казначейство. Результатом рассмотрения стало привлечение виновного работника к административной ответственности в виде штрафа, размер которого в надзорном ведомстве не стали раскрывать.

Напомним, на днях губернатор Андрей Клычков в рамках прямого эфира в социальных сетях сообщил, что в 2023 году завершается первый этап создания аэропорта в Орле. «Сегодня провел совещание по аэропорту. Ставим задачу по максимальному наполнению объекта. Первый этап завершается в этом году, второй – на следующий год. Запланировано еще 400 миллионов рублей для полноценного наполнения объекта», – цитирует губернатора его пресс-служба. Также, по его словам, подрядчик обследовал территорию на предмет шумоизоляции.

ИА «Орелград»