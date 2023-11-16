Орловчанка сбежала с места ДТП и была наказана

Административное дело в апелляции рассмотрел суд в городе Ливны.

Ливенский районный суд рассмотрел в апелляции административное дело в отношении местной жительницы, которая скрылась с места дорожно-транспортного происшествия. Подробности раскрыла пресс-служба этого суда. В первой инстанции дело слушалось в мировом суде. Он установил, что в конце июня 2023 года женщина, выезжая на своей машине из двора многоквартирного жилого дома по улице Мира в городе Ливны, совершила ДТП, а именно допустила столкновение с припаркованным во дворе автомобилем.

Автоледи не остановилась и не предприняла мер, предусмотренных на такой случай ДТП Правилами дорожного движения. Вместо этого женщина скрылась с места происшествия. В судебном заседании она свою вину не признала. Суду пояснила, что в тот момент двигалась на машине задним ходом и попросту не почувствовала удара от столкновения. Она также указала, что следов контакта с другой машиной на ее автомобиле нет. По ее мнению, это доказывает, что она не совершала дорожно-транспортное происшествие, следовательно, сбежать с места ДТП не могла.

«Мировой судья исследовал представленные доказательства, в том числе и показания очевидца, который видел как женщина, управляя автомобилем и сдавая назад, допустила столкновение с припаркованным автомобилем, после чего уехала с места дорожно-транспортного происшествия, – следует из информации пресс-службы Ливенского районного суда. – Суд признал жительницу города Ливны виновной в совершении административного правонарушения, предусмотренного частью 2 статьи 12.27 КоАП РФ».

Женщина получила наказание в виде лишения права управления транспортными средствами на срок 1 год 1 месяц, но не согласилась с принятым решением и обжаловала его в суд апелляционной инстанции. Эту жалобу и рассмотрел Ливенский районный суд. Он тоже пришел к выводу о том, что виновность автоледи подтверждается собранными по делу доказательствами. Показания свидетелей подтверждают ее причастность к совершению выше описанной аварии.

«Поэтому, скрывшись с места дорожно-транспортного происшествия, она совершила административное правонарушение, – уточнили в судебной пресс-службе. – Суд апелляционной инстанции признал доводы жалобы несостоятельными и направленными на то, чтобы избежать административной ответственности, поэтому оставил жалобу без удовлетворения, а постановление мирового судьи без изменения. Решение Ливенского районного суда вступило в законную силу с момента его вынесения и может быть обжаловано в суд кассационной инстанции».

ИА «Орелград»