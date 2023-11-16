Депутат горсовета Орла предложил прекратить базар на «Почте России»

Владимир Бутусов считает, что акцент следует сделать на услугах связи.

О реализации администрацией города Орла полномочий по обеспечению жителей услугами связи поговорили на заседании профильного комитета 16 ноября.

Маленький базар, который устроен в отделениях почты, не позволяет достойно получить услугу, расставить стулья, ускорить процесс выдачи корреспонденции, пожаловался депутат Владимир Бутусов.

«Страсть божья. Продажа якобы сопутствующих товаров. Если занимаетесь связью, занимайтесь этим», – высказался он.

Также нашлись и другие претензии – не отремонтированы помещения, в отделке используются ядовитые цвета, отделения не соответствуют санитарным нормам в плане хранения пищевой продукции.

«Есть вопросы цивилизованного рынка», – подчеркнул Бутусов.

Однако коллеги не поддержали председателя комитета. Зампредседателя горсовета Сергей Швалов привел в пример отделение на Главпочтамте. По его мнению, не во всех отделениях есть проблемы с организацией пространства и торговли. Тем более, «Почта России» – это федеральная структура, на которую город не может повлиять.

«Ну, давайте будем сидеть и молчать», – парировал Владимир Бутусов. Он настоял на рекомендации администрации Орла направить обращение в АО «Почта России».

ИА «Орелград»