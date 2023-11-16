Орловцев попросили не приближаться к полигону

16.11.2023 | 14:40 Закон и порядок, Новости

На Итальянской улице будут проводиться стрельбы.

Фото пресс-службы Губернатора Орловской области

Предупреждение опубликовано в официальных социальных сетях администрации Орловского муниципального округа.

Сообщается, что стрельбы будет проводить Управление Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации по Орловской области. Мероприятия состоятся на полигоне, расположенном в Орле на улице Итальянской, 15.

Появление людей и техники в данном районе в период проведения стрельб является недопустимым.

Стрельбы будут проходить с 9 до 24 часов в декабре по следующим числам:

  • с 1-го по 8-е,
  • с 11-го по 15-е,
  • с 18-го по 22-е
  • и с 25-го по 29-е.

ИА «Орелград»


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