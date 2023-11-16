Орловцев попросили не приближаться к полигону

На Итальянской улице будут проводиться стрельбы.
Предупреждение опубликовано в официальных социальных сетях администрации Орловского муниципального округа.
Сообщается, что стрельбы будет проводить Управление Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации по Орловской области. Мероприятия состоятся на полигоне, расположенном в Орле на улице Итальянской, 15.
Появление людей и техники в данном районе в период проведения стрельб является недопустимым.
Стрельбы будут проходить с 9 до 24 часов в декабре по следующим числам:
- с 1-го по 8-е,
- с 11-го по 15-е,
- с 18-го по 22-е
- и с 25-го по 29-е.
ИА «Орелград»