Орловцев попросили не приближаться к полигону

На Итальянской улице будут проводиться стрельбы.

Предупреждение опубликовано в официальных социальных сетях администрации Орловского муниципального округа.

Сообщается, что стрельбы будет проводить Управление Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации по Орловской области. Мероприятия состоятся на полигоне, расположенном в Орле на улице Итальянской, 15.

Появление людей и техники в данном районе в период проведения стрельб является недопустимым.

Стрельбы будут проходить с 9 до 24 часов в декабре по следующим числам:

с 1-го по 8-е,

с 11-го по 15-е,

с 18-го по 22-е

и с 25-го по 29-е.

ИА «Орелград»