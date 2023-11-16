Фильм об орловских храмах получил спецприз кинофестиваля

Награды была удостоена лента «Святые земли Орловщины».

Как сообщает информационно-аналитический отдел Орловской митрополии Русской православной церкви, картина «Святые земли Орловщины», снятая по благословлению схиархимандрита Илия (Ноздрина) и презентованная ровно год назад, получила специальный приз на прошедшем в Санкт-Петербурге VII Открытом международном кинофестивале «Влюбленные в искусство». В нем участвовали авторы короткометражек, документальных, анимационных и игровых фильмов, а главной темой стала культура и ценности России. Одним из 14 лауреатов фестиваля стал режиссер Роман Терехов с документальным 59-минутным фильмом «Святые земли Орловщины». Эту работу жюри отметило за особую эстетику.

«Фильм «Святые земли Орловщины» рассказывает о пяти разрушенных храмах Орловской области, представляющих большую архитектурную и культурную ценность, – поясняет информационно-аналитический отдел митрополии. – Это – церковь Димитрия Солунского в селе Морево Дмитровского района, церковь Смоленской иконы Божией Матери в урочище Писканица Орловского муниципального округа, церковь Трех Святителей Московских: Петра, Алексия и Ионы в селе Алексеевка Покровского района, церковь Михаила Архангела в селе Новомихайловка Корсаковского района и церковь Тихвинской иконы Божией Матери в селе Мощеное Хотынецкого района».

Участие в съемках картины принял митрополит Орловский и Болховский Тихон, а снята она была на грант из Президентского фонда, выделенный в рамках проекта поддержки творческих проектов общенационального значения в области культуры и искусства. Пресс-показ картины состоялся 23 ноября 2022 года в Орловском отделении Всероссийского общества охраны памятников истории и культуры. Его презентовал режиссер-постановщик Роман Терехов.

В рамках презентации митрополит Орловский и Болховский Тихон отметил, что фильм помогает нам вернуться к своим корням. «Когда мы восстанавливаем то, что было порушено, значит, мы возвращаемся к своим корням и являемся правопреемниками наших великих предков», – сказал он.

ИА «Орелград»