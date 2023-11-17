Орловскую молодежь научили бороться с беспилотниками

Лекцию по антитеррору прочитал помощник начальника Управления Росгвардии.

Помощник начальника Управления Росгвардии по Орловской области майор полиции Сергей Захаров провел очередную профилактическую встречу с учащимися. Как пояснили в пресс-службе ведомства, цель таких мероприятий заключается в пресечении распространения противоправной идеологии. Профилактическая лекция была прочитана в стенах Орловского государственного университета имени Тургенева. Сергей Захаров рассказал учащимся о причинах появления терроризма и экстремизма в современном обществе и способах борьбы с данными угрозами.

Кроме того, майор полиции объяснил молодежи, как надо действовать в случае обнаружения беспилотных летательных аппаратов. «В этой ситуации необходимо выполнить три действия: не приближаться к беспилотнику, исключить доступ к нему третьих лиц и незамедлительно передать сообщение в спецслужбы», – пояснил Сергей Захаров.

«В доступной форме правоохранитель разъясняет, чем грозит содействие преступным сообществам и как не попасть в ловушки злоумышленников в сети Интернет, советует быть максимально внимательными по отношению к окружающим, замечать негативные изменения в интересах, распорядке дня друзей и знакомых; своевременно оповещать преподавателей и старших наставников о всех вызывающих опасение прецедентах», – добавили в пресс-службе регионального Управления Росгвардии.

Тем временем региональное Управление МВД России сообщило, что в Орловской области за 10 месяцев 2023 года в целях противодействия идеологии терроризма и экстремизма в подростковой среде сотрудниками ЦПЭ во взаимодействии с департаментом образования Орловской области было проведено 147 профилактических мероприятий в учебных заведениях. В их числе были и лекции по формированию у подростков стойкого неприятия идеологии экстремизма и привитию традиционных российских духовно-нравственных ценностей.

ИА «Орелград»