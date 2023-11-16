Качество оказания бесплатной юрпомощи оценят в Орле

Опрос общественного мнения запустило регуправление Минюста.

Управление Министерства юстиции Российской Федерации по Орловской области объявило о проведении опроса общественного мнения, целью которого является оценка качества и порядка предоставления бесплатной юридической помощи в регионе. Опрос необходим для «получения сведений об эффективности оказания бесплатной помощи гражданам, обращающихся в рамках Федерального закона от 21.11.2011 № 324 – ФЗ «О бесплатной юридической помощи в Российской Федерации» на территории Орловской области». Анкеты принимаются в офисе регуправления Минюста, расположенном в Орле на улице Правый Берег реки Орлик, а также по официальной электронной ведомственной почте.

Согласно статьям 15 и 22 указанного выше Федерального закона основными участниками государственной системы бесплатной юридической помощи являются государственные юридические бюро и адвокаты, негосударственной системы – юридические клиники и негосударственные центры бесплатной юридической помощи. Ранее регуправление Минюста сообщало, что за 9 месяцев 2023 года адвокатами Орловской области бесплатная юридическая помощь была оказана в 1955 случаях.

Напомним, что недавно Госдума рассмотрела проект внесения изменений в закон, направленный на совершенствование деятельности по правовому просвещению граждан и оказанию им бесплатной юридической помощи. Новая редакция закона также позволит повысить гарантии реализации права граждан на ее получение. В свою очередь, Орловский облсовет народных депутатов в первом чтении согласовал поправки, расширяющие перечень категорий граждан, региональном уровне имеющих право на получение бесплатной юридической помощи.

ИА «Орелград»