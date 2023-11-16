В Орле проведут выставку словарей

Акция будет посвящена Дню Словарей и Энциклопедий.

Как сообщили в Орловской областной библиотеке им. И. А. Бунина, с 21 по 28 ноября 2023 года в отделе абонемента образовательных услуг будет работать книжная выставка под названием «Все обо всем». Акция приурочена ко Дню Словарей и Энциклопедий, который является относительно молодым праздником. Он отмечается с 2010 года по инициативе Общества любителей русской словесности и музея Владимира Даля, знаменитого автора «Толкового словаря живого великорусского языка». День рождения Даля, а именно 22 ноября, и был выбран для празднования Дня Словарей и Энциклопедий.

«По замыслу инициаторов проведения праздника он должен отмечаться ежегодно во всех учебных заведениях, библиотеках, музеях, культурных центрах, книжных магазинах, – говорят в библиотеке имени Бунина. – Главная задача праздника – повысить общую культуру пользования справочной литературой. Культуру словарей необходимо сохранить, т.к. словари содействуют укреплению языковых традиций и помогают в деле изучения русского языка».

Экспозиция выставки будет составлена из самых разнообразных словарей, которые хранятся в фондах областной библиотеки. Посетители смогут увидеть не только толковые и орфографические словари, но и словари этимологические, орфоэпические, исторические, иностранных слов и другие. Ну а центральным экспонатом, конечно, станет «Толковый словарь» Владимира Даля, объясняющий предметы русского народного быта, поверья, приметы, связанные с сельскохозяйственным календарем. Почерпнуть из него можно и множество другой полезной информации.

«Кроме того, читателям предлагаем энциклопедии, в том числе отраслевые, – говорят в библиотеке. – И среди них хотим отметить особо уникальную книгу С.А. Мазуркевича «Полная иллюстрированная энциклопедия НАШИХ заблуждений». В ней наиболее полно, точно и интересно проанализировано огромное количество заблуждений, иллюзий и мифов современного человека. Эта и другие представленные произведения будут полезны и интересны всем. Читайте и удивляйтесь, читайте и смейтесь, читайте и думайте! Приглашаем всех к просмотру!»

Возрастное ограничение: 12+

ИА «Орелград»